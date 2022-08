Rivoluzione in MotoGP: è ufficiale l'introduzione della Sprint Race, nuovo format che cambierà la routine di piloti e team in tutti i weekend a partire dal 2023 aumentando lo spettacolo. Si tratta di una gara ridotta che si svolgerà sabato pomeriggio in stile Formula 1, anche se ci sono molte differenze rispetto a quella che ha già esordito nel Circus delle quattro ruote. Ecco come funziona nel dettaglio