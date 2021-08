18/19

Sabato 14 agosto Vinales ha parlato per la prima volta a Sky della decisione della Yamaha di sospenderlo per motivi disciplinari: "Chiedo scusa alla Yamaha perché nel GP Stiria ho guidato in modo sbagliato, è stato un momento di frustrazione molto grande per come sono andate le precedenti gare, non era mia intenzione mettere in pericolo gli altri piloti. Accetto la sospensione, non so se potremo ricucire il rapporto: voglio riflettere su quello che è successo per tornare al 100%"