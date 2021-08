Yamaha-Vinales, alle origini della frattura

Con un comunicato ufficiale la Yamaha ha sospeso Vinales per aver svolto operazioni irregolari nel GP di Stiria, mettendo in pericolo lui e gli altri piloti, oltre a danneggiare il motore. Entriamo nei dettagli di quanto successo. Quartararo sarà l'unico pilota Yamaha a correre il GP d'Austria, live domenica alle 14 su Sky VINALES SOSPESO: RICOSTRUZIONE - ON BOARD - REAZIONI - AUSTRIA, GUIDA TV Condividi:

Una notizia che nessuno si aspettava: Maverick Vinales è stato sospeso dalla Yamaha per motivi disciplinari e non scenderà in pista nel Gran Premio d'Austria. Secondo quanto scritto nel comunicato della casa giapponese, Vinales avrebbe compiuto delle operazioni irregolari sulla moto, nel gran premio di domenica scorsa. Non solo, la Yamaha sostiene che queste azioni avrebbero messo in pericolo l'incolumità sua e dei suoi colleghi e avrebbero potenzialmente danneggiato il motore.

Le immagini inedite VIDEO Vinales nervoso in Stiria: le immagini on board Il riferimento è agli ultimi tre giri del gran premio dove Vinales, frustrato per una gara compromessa dallo spegnimento della moto in griglia, ha volutamente mandato fuori giri il motore della sua M1 in più di un'occasione. Sono state anche rilasciate delle immagini inedite che mostrano Vinales mandare fuori giri il motore, al rientro ai box a fine gara, senza avere tagliato il traguardo.