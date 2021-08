Vinales in Aprilia nel 2022, adesso è ufficiale

Come anticipato da Sky Sport, nel 2022 Vinales correrà con l'Aprilia. Si attendeva soltanto l'ufficialità, arrivata con un comunicato della casa di Noale. Lo spagnolo farà coppia con l'amico Aleix Espargaró, già compagno di squadra in Suzuki nelle stagioni 2015 e 2016. Con questa firma Maverick prova a lasciarsi alle spalle una settimana molto complicata, caratterizzata dalla sospensione da parte della Yamaha nel GP Austria per motivi disciplinari VINALES: "CHIEDO SCUSA ALLA YAMAHA" Condividi:

L'Aprilia accoglie Maverick Vinales. Come già anticipato da Sky Sport nei giorni scorsi, il pilota spagnolo correrà con la casa di Noale nel 2022. È stato lo stesso team italiano a comunicare l'ingaggio del pilota di Figueres per la prossima stagione. Vinales ha firmato un contratto annuale, sposando un progetto in crescita come quello di Aprilia. Entrambe le parti hanno preferito adottare questa soluzione, anche in virtù del fatto che al termine della stagione 2022 molte selle e quindi molti piloti si libereranno, creando nuovi possibili scenari.

Rivola: "Un top rider per il nostro progetto" L’amministratore delegato di Aprilia Racing Massimo Rivola: "Siamo felicissimi di annunciare l’ingaggio di Maverick Vinales, un pilota di altissimo livello, uno dei talenti più puri nella classe regina. Il nostro progetto – ha aggiunto - si arricchisce del valore di Maverick, un Campione del Mondo che in MotoGP si è confermato un top rider, in un momento di grande cambiamento: dopo aver portato in pista una moto completamente rinnovata ed esserci stabiliti con costanza nel gruppo dei protagonisti, affrontiamo anche il passaggio allo status di Factory Team, per migliorarci sempre, per portare Aprilia al successo". E ha aggiunto: "Siamo onorati di mettere a disposizione di Vinales tutte le nostre migliori competenze insieme al nostro entusiasmo e alla nostra passione, sono certo che, come Aleix, abbraccerà un progetto dal potenziale elevatissimo. L'arrivo di Maverick non allontana dalla nostra squadra Lorenzo Savadori che rimarrà parte integrante della famiglia Aprilia Racing".

La trattativa tra Vinales e l'Aprilia video Vinales nervoso in Stiria: le immagini on board La trattativa si è svolta nelle ultime settimane, quando Vinales si è convinto di voler cambiare aria perché scontento dalla sua situazione in Yamaha. Tutto è iniziato a fine giugno, quando Maverick e la casa giapponese avevano annunciato la separazione al termine del Mondiale 2021. Una relazione ulteriormente deteriorata in seguito alla decisione della Yamaha di sospendere Vinales per motivi disciplinari dopo il GP di Stiria. Il pilota spagnolo ha chiesto scusa al proprio team, ammettendo di avere sbagliato, ma il rapporto sembra ormai difficile da ricucire. In questo contesto si inserisce l'idea dell'Aprilia, che puntando forte su Vinales ricomporrà una coppia collaudata insieme ad Aleix Espargaró, suo amico ed ex compagno in Suzuki nelle stagioni 2015 e 2016. Aleix è stato il miglior ambasciatore possibile per Aprilia, spiegando a Maverick i pregi di una squadra e di una moto che potevano fare al caso suo.