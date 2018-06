Belle notizie dal box dello Sky Racing Team VR46 al termine della prima giornata di attività al TT Circuit Assen. Francesco Bagnaia e Luca Marini hanno staccato rispettivamente il 1° ed il 3° tempo, mostrandosi chiaramente fiduciosi per il prosieguo del Dutch TT.

Bagnaia: "Importante scegliere la gomma giusta"

Leader delle FP1, al comando anche delle FP2: comprensibilmente Francesco Bagnaia può mostrarsi soddisfatto. "Un’intensa giornata di lavoro, ma con dei buoni riscontri", afferma Bagnaia, il più veloce in 1'38"091. "Siamo riusciti ad essere subito competitivi e abbiamo provato entrambe le gomme. Non abbiamo ancora preso una decisione definitiva per la gara perché con la dura mi sono trovato bene, ma, anche la morbida può essere vantaggiosa. Analizzeremo i dati per capire in quale direzione andare per qualifica e gara".

Marini: "Partiti con il piede giusto"

Il terzo tempo siglato nelle FP2 ha rinfrancato le ambizioni di Luca Marini, mai così in alto pronti-via in un weekend di gara quest'anno. "Siamo partiti con il piede giusto e sono soddisfatto", conferma il pilota dello Sky Racing Team VR46. "Tra Fp1 e Fp2, abbiamo analizzato i dati con cura, tenendo in considerazione quali potevano essere i nostri punti deboli, e siamo riusciti a tornare in pista davvero competitivi. Abbiamo provato entrambe le mescole: con la più dura sono riuscito ad essere molto costante, mentre con la morbida, come a Barcellona, ho dovuto fare i conti con una strana vibrazione. Continueremo a lavorare per capire quale è il problema e scegliere la gomma giusta per la gara".

Il punto di Pablo Nieto

"Ovviamente non posso che essere soddisfatto di tutto il lavoro fatto fino ad ora in questo weekend", afferma Pablo Nieto, Team Manager dello Sky Racing Team VR46. "Entrambi i piloti hanno trovato un buon feeling alla guida possiamo essere competitivi anche in qualifica".