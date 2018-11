Francesco Bagnaia con lo Sky Racing Team VR46 è Campione del Mondo Moto2 2018. Con una gara d'anticipo, al Sepang International Circuit il ventunenne pilota chivassese fa suo il titolo iridato della middle class in una giornata memorabile per tutto il progetto Sky-VR46: terzo 'Pecco' sul traguardo, sul gradino più alto del podio sale Luca Marini, alla prima affermazione in carriera.

Bagnaia Campione del Mondo Moto2 2018

Otto vittorie, altri cinque podi, sei pole position. Con questi numeri Francesco Bagnaia corona un 2018 indimenticabile conquistando il titolo mondiale Moto2, il primo nella storia dello Sky Racing Team VR46. In una gara ricca di tensione, 'Pecco' ha corso con la testa accontentandosi del terzo posto e controllando a distanza il suo rivale nella corsa al titolo Miguel Oliveira (2°). Un successo ampiamente meritato, tributato a tutta la squadra e alle persone che gli sono state vicine in questi anni: con impegno, dedizione ed un talento fuori dal comune, Bagnaia diventa dopo Franco Morbidelli il secondo italiano a laurearsi Campione del Mondo nella classe Moto2.

Primo hurrà di Luca Marini

Nel gran giorno di Bagnaia, lo Sky Racing Team VR46 fa festa grande con Luca Marini alla prima vittoria in carriera nel Motomondiale. A compimento di un 2018 vissuto in costante ascesa, 'Maro' ha corso con maturità regolando sulla distanza Miguel Oliveira centrando una superlativa vittoria, di buon auspicio in ottica 2019 dove difenderà nuovamente i colori Sky-VR46.