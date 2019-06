Sky VR46: in "moto" verso Barcellona

Archiviato con soddisfazione il Mugello, si torna in pista nel weekend in un layout per certi aspetti simili al tracciato italiano. Si vola in Catalogna, dove il Team lo scorso mese ha fatto i test privati delle due classi, tra l’altro con ottimi riscontri dalla pista. Motori accesi, come di consueto, a partire dal venerdì con le Libere 1 della Moto3 (ore 9.00) a seguire MotoGP e poi Moto2.

Si riparte dalla verve ritrovata di Luca Marini e dal secondo posto del GP d’Italia che ha restituito fiducia e ottimismo al fratello di Valentino. Dalle ottime performance dei due piloti della classe leggera, con Foggia e Vietti che hanno chiuso nella top ten. E da Bulega, che ha vanificato un ottimo weekend in gara, ma si è confermato ancora tra i piloti più veloci della Moto2, nelle sessioni del venerdì e del sabato.

Ora testa al Montmeló per il settimo appuntamento della stagione, con il Team Manager Pablo Nieto che ha fatto una prima disamina sulla prossima tappa: “Barcellona sarà una gara importante – dice Pablo - che potrà rivelarsi una svolta per la stagione 2019. In entrambe le classi cercheremo di sfruttare quanto fatto nei test, proprio qui a Barcellona, qualche settimana fa per riuscire a fare bene. Ci aspetta una gara difficile e, considerate le temperature e l’usura della gomma, molto molto lunga”.

Moto2, Marini e Bulega: "Curvoni finali punti chiave"

Luca adesso non intende più fermarsi, ha ritrovato le sensazioni che cercava, riuscendo finalmente a guidare la moto come si auspicava a inizio stagione. Aggressivo in curva, forte e veloce sul dritto, insomma il miglior feeling possibile per un pilota. “Barcellona è una pista che mi piace – spiega Marini - soprattutto il settore finale e gli ultimi due curvoni davvero velocissimi. Ci concentreremo per trovare un setup che ci permetta di gestire al meglio le alte temperature”.

Nicolò guarda avanti con ottimismo, prendendo quanto di buono fatto al Mugello, come il quarto posto conquistato in qualifica e le prestazioni convincenti del venerdì. Il prossimo step sarà migliorare il rendimento in gara, come confermato dallo stesso pilota: “Un vero peccato per quanto successo al GP d’Italia – commenta Bulega - dobbiamo continuare lavorare. Barcellona è un circuito simile al Mugello e, grazie ai test, abbiamo dei buoni dati da cui ripartire. Il tracciato mi piace e gli ultimi due curvoni sono il punto chiave”.

Moto3, Foggia e Vietti in coro: "Montmeló bel circuito"

Dennis, reduce dal miglior piazzamento in gara nella stagione 2019, ha lottato fino alla fine per il podio al Mugello. Un ottimo quinto posto che gli consente di presentarsi carico in vista del prossimo appuntamento del Montmeló. “Arriviamo da un bel GP – commenta Foggia - adesso andiamo a Barcellona che è una pista simile al Mugello, che ben si adatta al mio stile e dove possiamo fare bene. Partiremo dalla base dei test per affrontare il weekend. Il tracciato mi piace, soprattutto la sequenza di curve veloci 3 e 4”.

Classifica alla mano, si sta consacrando come il miglior rookie del 2019. Celestino è andato sempre a punti nella prime sei gare della stagione e anche al Mugello è entrato nella top ten. Un rendimento di crescita costante, specialmente durante le gare. “Montmeló è un circuito che conosco bene grazie al CEV – spiega Vietti – è veloce e impegnativo. Mi piace la sequenza di curve 7-8, un passaggio molto tecnico ma allo stesso tempo divertente. Lo scorso anno, al Campionato spagnolo appunto, sono riuscito ad essere molto veloce qui. Non vedo l’ora di salire in sella alla mia moto”.

Gli appuntamenti del weekend su Sky Sport MotoGP

Venerdì 14 giugno

Moto3 – Libere 1, ore 9.00

Moto2 – Libere 1, ore 10.55

Moto3 – Libere 2, ore 13.15

Moto2 – Libere 2, ore 15.10

Sabato 15 giugno

Moto3 – Libere 3, ore 9.00

Moto2 – Libere 3, ore 10.55

Moto3 – Qualifiche, ore 12.35

Moto2 – Qualifiche, ore 15.05

Domenica 16 giugno

Warm up – Moto3, ore 8.40

Warm up – Moto2, ore 9.10

Gara - Moto3, ore 11.00

Gara - Moto2, ore 12.20