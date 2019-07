Moto2, colpo Marini: è in 1° fila. Bulega dalla 6°

Per il secondo anno consecutivo Luca Marini conquista la prima fila al Sachsenring, non succedeva da Valencia 2018. Il fratello di Valentino è passato prima dal Q1 e poi ha realizzato un bel tempo (1:23.664), secondo a soli 79 millesimi dal poleman Alex Marquez e davanti a Marcel Schrotter. ‘Maro’ ha lavorato tanto e bene anche sul passo gara e domani proverà a replicare quanto di buono fatto nella passata stagione, dove proprio al GP di Germania centrò il primo podio con i colori del Team. A caldo, tutta la soddisfazione di Marini, al termine delle QP: "Sono molto contento di questa prima fila – spiega Luca - ci voleva. Il passaggio dal Q1 è stato un rischio, ma ci ha aiutato a settare al meglio la moto sfruttando i 15 minuti supplementari. Ho avuto più tempo e sono riuscito a trovare ottime sensazioni alla guida. Ci siamo concentrati sul passo, ho girato quasi sempre con pneumatici usati. Continueremo ad analizzare i dati per la gara, non abbiamo ancora risolto tutti i nostri dubbi sulla gomma da dover usare. Grazie, come sempre, a tutto il Team e l’Academy, mi hanno supportato al 100%”.

Bulega partirà dalla metà del gruppo, precisamente dalla sedicesima casella. Il pilota emiliano ha terminato la sessione con il tempo di 1:24.329, lontano sette decimi dal suo compagno di box e davanti a Brad Binder. Nel complesso, ‘Bulegas’ si aspettava qualcosa in più dopo aver fatto delle ottime FP3, entrando direttamente in Q2. “Una qualifica difficile – commenta Nicolò - un vero peccato dopo quanto fatto vedere in stamattina. Le condizioni erano diverse e non sono riuscito a trovare le stesse sensazioni alla guida. Qualcosa è cambiato e dobbiamo capire dove intervenire per riportarci a ridosso del gruppo domani in gara. Anche il meteo sarà un’incognita”.

Nieto: “Qui prima fila vantaggio importante”

Il Team Manager Sky VR46 ha espresso tutta la sua soddisfazione per i risultati conseguiti nelle QP. “Sono davvero contento per Luca e tutto il suo Team, hanno lavorato duramente e hanno centrato un ottimo risultato. Come per la Moto3, anche in Moto2, la prima fila è un vantaggio davvero importante per la gara e domani cercheremo di sfruttarlo al meglio. Anche Nicolò ha fatto bene, peccato solo per l’ultima sessione di qualifica dove ha avuto qualche problemino in più del previsto”.

Le gare su Sky Sport MotoGP

Domenica 7 luglio

Warm up – Moto3, ore 8.40

Warm up – Moto2, ore 9.10

Gara - Moto3, ore 11.00

Gara – Moto2, ore 12.20