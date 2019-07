Maro plus: nove gare col segno più

Motori spenti, si va in vacanza. Il Motomondiale prende fiato, così i piloti si godono le vacanze. Di sicuro con corpo e si spera con mente sono in relax. Tre settimane di pausa serviranno per ricaricare le pile e mettersi a lucido per le staccate finali.

Anche per lo Sky Racing Team VR46 metà stagione è andata, in archivio ci sono nove gare, a guadarle tutte un dato è più che evidente: Luca Marini ha avuto in questa prima fase una crescita costante. Al suo secondo anno con Sky VR46 è migliorato il feeling con la moto dopo i test fatti a Barcellona, si è rafforzato quello con il Team, con cui si confronta costantemente durante i weekend di gara e non. Marini ha messo su chilometri d’esperienza, è maturato su più fronti specie in termini di comunicazione e rendimento. Nella fase iniziale della stagione, quando fresco di operazione non riusciva spingere come avrebbe voluto, ha dovuto modulare i suoi pensieri. Tanto lavoro di analisi post sessioni, per migliorare il setup della moto e trasferire più informazioni possibili ai tecnici. Luca è cresciuto, il confronto con i primi nove GP della passata stagione dice che ha praticamente raddoppiato il bottino punti: 43, quelli messi in saccoccia nel 2018, contro i 90 punti di quest’anno, con due podi.

Mugello ed Assen

Il primo al Mugello, nel posto del cuore e dei sogni, fin da quando era bambino e assisteva commosso alle gare del fratello. Il secondo ad Assen, maturato dopo la caduta rimediata nel corso delle FP3 e chiuso con un giro di cortesia in clinica mobile.

Un dato rilevante si trova alla voce "costanza". Marini, nella prima metà di stagione è sempre andato a punti, contro i due zeri messi in fila a Jerez e Le Mans 2018. C'è un aspetto su cui vorrebbe migliorare e riguarda il suo stile di guida. "Magari essere più aggressivo e meno pulito nelle traiettorie, ogni tanto potrebbe pagare di più". Per adesso sole, mare e relax, in attesa di tornare a respirare l’odore dell’asfalto sul circuito di Brno.