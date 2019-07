Le vacanze dei piloti: mare, caldo e allenamenti

Estate, mare o montagna, di sicuro sole e anche allenamento. E' la libera interpretazione dei piloti dello Sky Racing Team VR46. Al rompete le righe in attesa del Gp di Brno i quattro si sono ritagliati il tempo relax che più gradivano, mirato anche al recupero psico-fisico dopo una prima parte di stagione intensa. E ognuno ha scelto la propria meta.

Luca Marini ha optato per la zona sud orientale della Spagna, è a Ibiza con la fidanzata. Una località ambita per gli under 30 e, che il Team Manager Pablo Nieto conosce molto bene. Nicolò Bulega invece ha scelto la Sardegna, con tanto di giro in barca e totale relax. Obiettivo: tornare tonici per la Repubblica Ceca il 4 agosto, il countdown è già partito.

In Moto3, da parte sua Dennis Foggia, si è dedicato alla terapia per sistemare la spalla dopo la caduta in Germania, ma non ha resistito al richiamo dei motori, tornando in sella alle mini moto. Per il pilota romano, tempo libero significa soprattutto amici, famiglia e il suo fedele Thiago: il cane con il quale “The Rocket” condivide spazio e tempo quando è casa, lontano dagli impegni Sky VR46.

Anche Celestino Vietti ha scelto le due ruote, questa volta però ha preferito prima pedalare. Bici, tanta bici e poi Minimotard su un una pista di Fossano (in provincia di Cuneo). Celin è tanto legato alle sue origini, è tornato in Piemonte e sta trascorrendo le vacanze in famiglia.