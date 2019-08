Sky VR46, sulla strada di Spielberg

Da Brno a Spielberg, rotolando verso sud. In viaggio, senza sosta, per una tappa tra le montagne in uno scenario che riempie il cuore e toglie il fiato. Il Team corre spedito in Stiria, dopo aver fatto il pieno di autostima con i ragazzi della middle class, punta a replicare le buone performance anche in Austria. Il quinto posto di Marini e il settimo di Bulega sono un segnale importante, perché due piloti in Top ten non si vedevano da maggio (Jerez de la Frontera 2019). Strada tutta da spianare per il duo Moto3, con Foggia e Vietti reduci rispettivamente da un quindicesimo e un diciannovesimo posto. Pronti a ribadire in pista che il riscatto è davvero dietro l’angolo. A partire da venerdì ore 9.00, con le prime Libere della “Entry class”. Lo sa bene Pablo Nieto che ha sottolineato la forza e le ambizioni del suo gruppo. “In Austria ci aspetta una pista molto diversa – dice il Team manager - rettilinei veloci, stop and go, ma anche saliscendi con pendenze importanti. In Moto3, ci lasciamo alle spalle un GP non facile. Dennis e Celestino hanno fatto entrambi fatica in qualifica e questo ha reso le cose decisamente più complicate. In Moto2, Luca e Nicolò hanno centrato due piazzamenti significativi e devono continuare a raccogliere i frutti del loro lavoro anche qui”.

Moto2, le aspettative di Marini e Bulega

Luca è in striscia positiva da dieci gare, ha sempre chiuso in zona punti nel 2019. Nonostante le difficoltà durante le Libere e in qualifica, in Repubblica Ceca è stato in lizza per il podio. Ritorna su un layout dal sapore speciale, proprio al Red Bull Ring la passata stagione si piazzò terzo. “Per come è finita la gara a Brno – commenta Marini - sono contento di risalire subito in moto. Non è stato un weekend facile, ma in gara ci ho provato ed è venuto fuori un bel quinto posto. Sarà importante partire subito forte già da venerdì. Ci aspettano tanti rettilinei e saliscendi. Stop and go sullo sfondo dell’impressionante paesaggio tra le montagne austriache”.

A Brno, il rookie Bulega ha dato un segnale forte, conquistando il suo miglior piazzamento in Moto2 (settimo). Il pilota emiliano è stato sempre tra i più veloci, sia nelle Libere che in qualifica e adesso proverà a dare seguito all’ultima prestazione. “Non vedevo l’ora di tornare in pista dopo le vacanze – spiega Nicolò - e sono contento di fare subito un’altra gara in pochi giorni. Spielberg non è tra i miei tracciati preferiti, ci sono davvero troppi rettilinei, ma dobbiamo rimanere concentrati e continuare così fino al termine della stagione”.

Foggia e Vietti, il riscatto passa da Spielberg

La rimonta c’è stata anche a Brno, Dennis ha tagliato il traguardo al dodicesimo posto, poi penalizzato e retrocesso di tre posizioni. Comunque a punti, quanto basta per spronarlo a fare meglio, specie in qualifica. “In Austria – dice Foggia - faremo i conti con una pista davvero particolare: lunghi rettilinei e poco spazio per le doti di pura guida. Cercheremo di ripartire da quanto fatto a Brno e di migliorare il feeling con la moto. L’obiettivo è fare uno step in qualifica per riuscire a tenere subito il ritmo dei più forti”.

Celestino ha voglia di risalire subito in moto per archiviare l’ultimo GP, dove una scivolata ai primi giri ne ha di fatto compromesso il rendimento del pilota piemontese. Prestazione metabolizzata, adesso testa a Spielberg e tanto gas fin dalle Libere 1 uno di venerdì. “La domenica di Brno – commenta Vietti - non si è chiusa nel modo sperato e sono decisamente contento di poter tornare in pista in così pochi giorni. Ci aspetta un altro nuovo tracciamo, molto particolare e con tanti rettilinei. Lavoreremo sodo fin dalle libere per essere vicini ai più competitivi”.

Il programma del weekend su Sky Sport MotoGP

Venerdì 9 agosto

Moto3 – Libere 1, ore 9.00

Moto2 – Libere 1, ore 10.55

Moto3 – Libere 2, ore 13.15

Moto2 – Libere 2, ore 15.10

Sabato 10 agosto

Moto3 – Libere 3, ore 9.00

Moto2 – Libere 3, ore 10.55

Moto3 – Qualifiche, ore 12.35

Moto2 – Qualifiche, ore 15.05

Domenica 11 agosto

Warm up – Moto3, ore 8.20

Warm up – Moto2, ore 8.50

Gara - Moto3, ore 11.00

Gara – Moto2, ore 12.20