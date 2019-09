VIDEO. Sky VR46: la nostra ricetta per la piadina

Come non li avete mai visti, questa volta il fuori-pista di Marini, Bulega, Foggia e Vietti è davanti ai fornelli. Eh sì, con Chef Maura, che li accompagna e li "cura" in tutte le gare europee, insieme al suo staff: Claudio (il marito), Alan, Diego e la Severino Hospitality.

Insolita location per i quattro piloti del Team pronti per una nuova gustosa missione. I giovani riders Sky VR46 hanno indossato il grembiule da cucina preparando (quasi) da zero una piadina. A ognuno un compito ben preciso: a preparare l’impasto ci ha pensato la signora Maura, Luca invece si è occupato della fase numero due: la stesura della pasta. L’occhio vigile di Celestino dedicato alla cottura, lì bisogna stare attenti a non dare troppo gas, il rischio di bruciarla è davvero dietro l’angolo. Poi a farcire la piada ci ha pensato Nicolò. E Dennis? L’ultimo della catena montaggio, addetto ad assaggiare quanto prodotto dai suoi colleghi. Il video è rivelatore, la piadina made by SKY VR46 sembra essere buona, basta guardare la faccia di Foggia. Il GP di Misano è già cominciato in cucina, presto si tornerà a fare sul serio in pista.

Piada o piadina: dove nasce

E’ una pietanza conosciuta e apprezzata in tutta Italia. Dalla denominazione "Piadina romagnola" è facilmente localizzabile il territorio entro cui si è diffusa. E’ una specialità che si estende dall’Appennino tra Forlì e Rimini, ma anche nel Ravennate fino a Montefeltro. Inoltre, in ogni posto prende una forma peculiare: aperta, chiusa, arrotolata, a cono o a mezza luna. Chi la preferisce più spessa e chi molto sottile come nel riminese, per esempio. La tradizione la vuole farcita con crudo, rucola e squacquerone, ricette più innovative la vedono riempita di hummus, tofu o insalata di pollo. Gli ingredienti sono pochi e della cucina povera: farina, strutto, sale e acqua. Ora non resta che accendere la piastra e sbizzarrirsi, proprio come i piloti dello Sky Racing Team VR46.

