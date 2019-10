Vietti punta Bulega per entrare nella storia del Team. Con il sesto posto maturato in Thailandia, il pilota piemontese ha centrato quota cento punti nella entry class. Un numero che consolida la posizione di Celestino nella classifica dei rookies, il migliore per distacco nella stagione 2019. Ormai non fa più notizia, vive il weekend costantemente in crescendo: studia, prova e attacca. E’ il mood di Cele a partire dalla prime Libere del venerdì. A Buriram si è persino superato, anticipando sé stesso con la prima pole position in carriera da minorenne: a 17 anni, 11 mesi e 22 giorni. Va di fretta e non potrebbe essere altrimenti per uno abituato a dare gas fin dalla tenera età. I 100 punti conquistati a quattro gare dalla fine della stagione, gli permettono di essere in corsa per il miglior rookie della storia dello Sky Racing Team VR46. In questo momento è virtualmente secondo, dietro a Nicolò Bulega che nel 2016 chiuse con 129 punti. Per Vietti ancora quattro GP, per eguagliare o superare Bubi in questa speciale classifica.

Foggia, la continuità delle rimonte

Dennis non fa 100, ma quasi. Sono 92 i punti per il pilota romano alla sua seconda stagione con i colori del Team. Dopo un avvio così e così, ha svoltato in termini di rendimento dal Gran Premio d’Italia. Nelle dieci gare successive è andato nove volte a punti, cinque in top ten e un podio. La crescita di “The Rocket” è stata esponenziale, inanellando una serie di rimonte consecutive. Foggia ha quasi raddoppiato lo score della passata stagione a quattro gare dal termine del Mondiale. Un rendimento che lo posiziona vicino al suo compagno di box nella classifica generale, ma con un anno di esperienza in più nella classe leggera. C’è ancora un mese abbondante per incrementare il bottino e superare quota cento.