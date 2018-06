Motocross, Cairoli in Indonesia per il sorpasso

Dodicesimo appuntamento per il Mondiale MXGP che questo weekend corre sulla pista di Pangkal Pinang, primo tracciato della doppietta indonesiana che si chiuderà la settimana prossima a Semarang. Nello scorso round (il GP di Lombardia a Ottobiano) Tony Cairoli ha ridotto a 12 punti lo svantaggio nei confronti dell’assente Jeffrey Herlings infortunatosi alla clavicola e costretto a saltare il weekend. Il giovane olandese, nemesi del nove volte campione del mondo siciliano, rientrerà in pista a 17 giorni dall’incidente e le sue condizioni saranno tutte da valutare. Una difficoltà in più per Herlings potrebbe essere il meteo visto che a Pangkal Pinang è sempre molto caldo e umido con il rischio temporali che rederebbe la pista ancor più impegnativa per il fisico dell’olandese.

Come detto i due campionissimi sono staccati di soli 12 punti in classifica mondiale e per Cairoli il doppio round indonesiano sarà importantissimo per la rincorsa al decimo titolo. Dietro di loro, in realtà molto molto dietro (addirittura a 100 punti da Cairoli) c’è Desalle a comandare la classifica degli altri (anche se in questi casi bisognerebbe chiamarla la classifica degli “umani”) davanti a Febvre staccato di sole 20 lunghezze.

Nella serie cadetta MX2 la battaglia tra Jorge Prado e Pauls Jonass è nella sua fase cruciale. Ora il distacco tra i due è di sole 9 lunghezze in favore di Jonass che però ha visto il rivale vincere gli ultimi due round in Francia e Italia.