SBK 2019, ecco il calendario

Tredici round in programma anche per la stagione 2019. Si parte a fine febbraio (22-24) con l'appuntamento classico nella spettacolare Phillip Island (Australia) per poi passare a metà marzo in Thailandia al Chang International Circuit (15-17).

La stagione europea si apre con Aragon il 5-7 Aprile, seguita da Assen (12-14/4), Imola (10-12/5), Jerez (7-9/6), Misano (21-23/6) e Donington (5-7/7). Dopo il ruoud inglese resta da assegnare lo slot del 19-21 luglio.

Si riparte dopo la lunga pausa estiva (6 settimane!) sui saliscendi di Portimao (6-8/9) in Algarve e a Magny-Cours (27-29/9). Il finale di campionato prevede, per il secondo anno, il Sud America con San Juan Villicum in Argentina (11-13/10), prima della chiusura in Qatar il 24-26 ottobre (si corre venerdi e sabato).

Calendario test invernali Superbike

14 - 15 novembre 2018 - Aragon

26 - 27 novembre 2018 - Jerez

23 - 24 gennaio 2019 - Jerez

27 - 28 gennaio 2019 - Portimao

18 - 19 febbraio 2019 - Phillip Island