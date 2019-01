Africa Eco Race. Botturi, vittoria vicina

L'11 gennaio è una data particolare per gli appassionati di rally e Alessandro Botturi avrebbe voluto dedicare una vittoria alla memoria di Fabrizio Meoni, scomparso 14 anni fa: «Oggi però abbiamo perso un sacco di tempo, abbiamo fatto 25 chilometri in più per un errore di navigazione. Arredondo ci ha presi e così sono arrivato secondo. Pazienza, spero di potergli dedicare qualcosa di più importante».

La decima tappa Amodjar-Akjoujt si è rivelata più difficile del previsto per tutti: sette ore di speciale per i primi, molto di più per gli altri. Ne ha approfittato Francisco Arredondo, che ha raggiunto il gruppetto di testa, approfittando della traccia, per portare a casa una vittoria di speciale e un quinto posto nella generale. Abbastanza per farlo sorridere: entrare nella top five dopo il 36esimo posto del primo giorno non era scontato. L'umore non è dei migliori invece per Ullevalseter: il suo compagno di squadra pare ormai rassegnato al secondo posto, seppure con grande spirito sportivo: «C'è poco da dire. Alessandro merita di vincere questa Africa Race. Ha corso sempre perfettamente ed è anche una persona a modo. Ora devo solo pensare a portare la moto a Dakar senza problemi in seconda posizione, non c'è spazio per provare altro». Agazzi mantiene la terza posizione che dovrebbe essere a riparo ormai dagli attacchi di Jensen, Cipollone si assesta in settima posizione. Buon nono di tappa per Franco Picco, sempre terzo nella +450.

Tra le macchine successo di tappa per Fromont-Vidal che si portano al terzo posto della generale. I transalpini occupano le prime tre posizioni della classifica: secondi sono Gerard-Delacour, al comando sempre Strugo-Borsotto. Anche nella decima tappa l'unico equipaggio al traguardo è quello di Rossi-Marcon, 27esimi al traguardo e 32esimi nella generale. Tra i truck i portoghesi Jacinto-Marques-Cochinho conservano la testa della classifica.

L'ultima vera tappa di questa Africa Eco Race porterà i concorrenti a St.Louis, finalmente in Senegal, ma ci saranno solo 217 chilometri di speciale. Domenica si concluderà la gara, con il mitico arrivo al Lago Rosa di Dakar.

Classifica generale moto: