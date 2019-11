Motorsport, il quinto episodio in onda su Sky Sport Arena

FORMULA 1

Come da pronostico il GP degli Stati Uniti ha visto Lewis Hamilton proclamarsi campione del mondo di formula 1 per la sesta volta, un traguardo storico che porta il pilota britannico ad un solo titolo di distanza dal record dei record di Michael Schumacher, 7 titoli mondiali. Con questo ennesimo trionfo Lewis ha dimostrato per l’ennesima volta tutto il suo talento ma come negli scorsi anni ha potuto anche contare su un team quasi perfetto e una monoposto al top quasi in ogni condizione. Questo per lui comunque non è stato un anno facile soprattutto dopo l’estate ma alla fine il caraibico è come sempre riuscito insieme al suo team a trovare il bandolo della matassa laureandosi campione. Dopo la gara si è confessato ai nostri microfoni.

Malgrado i dispiaceri che arrivano dalla Formula 1 con l’ultimo successo iridato datato 2007 la passione rossa è tutt’altro che sopita. L’ennesima testimonianza c’è stata al Mugello dove si sono svolte le finali mondiali Ferrari, un imperdibile appuntamento di fine stagione che ogni anno vede disputarsi le gare conclusive per assegnare i titoli del Challenge Ferrari, le rosse di ieri e di oggi presenti in gran numero ed uno show conclusivo con le F1 che non manca mai di destare entusiasmo nel folto pubblico presente.

MONDIALE RALLY

Come tutti gli appassionati di rally ben sanno la Toyota dopo aver vinto lo scorso anno il titolo costruttori, in questo 2019 ha conquistato anche quello piloti con Ott Tanak. Il team costruito in Finlandia da Tommy Makinen ha messo sin da subito a disposizione dei suoi piloti una Yaris molto competitiva e poi è cresciuto velocemente sino a diventare il punto di riferimento della specialità. Se Tanak è stato la punta di diamante del team non va però scordato il lavoro di tutto lo staff che ha reso possibile il suo trionfo. In ogni rally infatti sin dalla prima giornata di gara c’è davvero molto da fare per rendere la macchina più facile da guidare per i piloti ed ognuno di loro ha le sue preferenze per quanto riguarda il set up da effettuare.