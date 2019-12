11/19

Viene consegnato anche il premio 'velocità in circuito'. Riconoscimenti anche per il mondo del rally (a Giandomenico Basso, Niccolò Gonella, Luca Pedersoli, Anna Tomasi) e per la 'velocità in salita', assegnato a Simone Faggioli. Sono Gabriele Mini, Kimi Antonelli e Lorenzo Travisanutta a ricevere i premi per il mondo del karting