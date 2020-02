Incidente pauroso per Ryan Newman alla Daytona 500, l'auto spicca il volo e va a fuoco. Il pilota è stato estratto dal veicolo in fiamme dai soccorritori ed è ricoverato in ospedale in condizioni gravi ma non in pericolo di vita

Ryan Newman è grave ma non in pericolo di vita. Il pilota è stato protagonista di un pauroso incidente alla 500 miglia di Daytona, dopo una carabbola terribile e la sua auto andata in fiamme. Poco prima del traguardo, la sua Ford è finita contro le recinzioni e poi travolta dall'auto che la precedeva. Il 42enne dell'Indiana è stato estratto e ricoverato in ospedale in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Di seguito la terribile sequenza dell'incidente.