Motorsport, il ventunesimo episodio in onda su Sky Sport Arena

FORMULA1

Lo scorso anno sono finiti al quarto posto tra i costruttori e quest’anno vorrebbero cominciare ad infastidire i big della F1. La Mclaren dopo anni bui è tornata a far bene e per migliorare ancora conta sulla MCL35, la monoposto che affronterà la stagione 2020. Per riuscirci gli uomini del team di woking si sono affidati al progettista ex Toro Rosso, James Key che è riuscito, insieme al suo staff, a concepire un progetto ambizioso per tornare sul podio durante questa stagione.

FORMULA1

Dalle ceneri della Toro Rosso nasce la scuderia Alpha Tauri. Il grande capo della Red Bull proprietaria del team di Faenza ha deciso di pubblicizzare il suo marchio di abbigliamento Alpha Tauri e non piu le celebri lattine che mettono le ali e così sparisce il nome italiano per far posto ad un nuovo brand e ad una nuova livrea. Per presentare il team e la nuova monoposto si è deciso per un doppio lancio che ha visto la monoposto svelata nel celebre hangar 7 a salisburgo con uno show sfarzoso e la presenza dei piloti pierre gasly e daniil kvyat mentre allo stesso tempo in piazza del duomo a Milano la vettura appesa ad un muro veniva mostrata ai presenti.