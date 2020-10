Supersport, Mahias vince Gara-2. Out Locatelli

Vittoria in casa per Mahias, che va in fuga staccando Smith e Soomer. Locatelli cade nel giro di ricognizione e non prende il via. Garcia la spunta nella grande bagarre della Supersport 300

Il pubblico francese accorso in circuito ha potuto festeggiare la vittoria di un pilota di casa: Lucas Mahias si è imposto in Gara 2 della Supersport scappando via fin dalle prime battute e dominando la corsa. Regalare una vittoria al team Puccetti è il modo migliore per terminare il percorso fatto insieme in due anni di 600, prima di compiere il passo verso la Superbike; è infatti probabile che sia proprio Mahias a prendere il posto di Xavi Fores sulla Kawasaki della squadra italiana. Il colpo di scena decisivo è arrivato ancora prima dello spegnimento dei semafori, con la caduta di Andrea Locatelli nel giro di ricognizione alla curva Imola. Il bergamasco non ha potuto prendere il via, lasciando a Mahias la strada spianata verso il successo. Kyle Smith non è riuscito a opporsi al francese, chiudendo secondo e gestendo bene memore delle due cadute del sabato; ancora una volta il terzo posto è andato ad Hannes Soomer, autore di una grande rimonta. Solo quattordici piloti hanno visto il traguardo nel lago di Magny-Cours. Steven Odendaal ha chiuso quarto davanti a Karel Hanika, mentre Manuel Gonzalez ha battuto in volata Can Oncu (scivolato mentre era terzo), Danny Webb e Hikari Okubo. Decimo con rammarico Kevin Manfredi, finito a terra alla curva 15 all’ultimo giro mentre si trovava quinto nella scia di Odendaal. Axel Bassani prende due punti; caduti Raffaele De Rosa e Federico Fuligni.