Ha lanciato un alettone a un avversario durante una gara di kart a Lonato del Garda (Brescia), ora la FIA indaga. "In ottemperanza al Regolamento Giudiziario e Disciplinare della FIA - si legge in una nota della Federazione - il Presidente della ean Todt ha formalmente avviato un'indagine disciplinare sulle azioni e sulla condotta del Sig. Luca Corberi avvenuta durante la gara. A seguito di tale inchiesta, il Presidente della FIA può in particolare decidere di portare la questione davanti al Tribunale Internazionale della FIA per la determinazione".