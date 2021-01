Nasce C-Creative, obiettivo la prima hyperbike

Giovanni Castiglioni, Adrian Morton e Paolo Bianchi, dopo l'esperienza in MV lanciano un nuovo progetto di design automotive

Insieme in MV Agusta, insieme in C-Creative. Giovanni Castiglioni, il designer Adrian Morton e l'ingegner Paolo Bianchi si sono uniti per una nuova avventura fondando un marchio che richiama nel nome le iniziali di Claudio Castiglioni, il leggendario fondatore di Cagiva.

C-Creative è in realtà un polo di design ed engineering che andrà al di là dell'ambito motoristico, proponendo una piattaforma di sviluppo creativo che possa offrire ai clienti prodotti unici già fatti e finiti.

Tra gli scopi imprenditoriali sostenuti dall'investimento del tycoon giapponese Kazunari Shirai, come racconta Giovanni Castiglioni, c'è anche la realizzazione di un vecchio sogno del padre Claudio: "Una vera hyperbike manca nel mondo delle due ruote. Un progetto che mio padre fortemente desiderava e che vogliamo portare avanti".