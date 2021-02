Da venerdì, in diretta su Sky, scatta in Arabia Saudita il Campionato del mondo di Formula E. Le gare sono molto spettacolari e combattute, i piloti possono sfruttare anche un surplus di energia per poter essere in modalità d'attacco

Ci sono due modi per dare ulteriore energia alle vetture dalle Formula E . Parliamo di motori completamente elettrici, capaci di sviluppare una potenza di oltre 250 kw/h. I piloti sanno che la loro batteria è pensata per durare esattamente quel che serve per terminare il Gran Premio, ovvero 45 minuti più un giro. Allo scoccare dei tre quarti d'ora ci sarà infatti ancora una tornata e poi bandiera a scacchi. Per avere più potenza per andare con maggiori possibilità ad effettuare dei sorpassi i piloti possono sfruttare il fanboost e andare a prendersi ulteriore energia nell'attivation zone.

La Modalità d'attacco consente invece a ogni pilota di garantirsi una dose di potenza extra a proprio rischio. Per attivare la modalità d'attacco, il pilota dovrà premere un pulsante sul volante e transitare su una zona di attivazione definita, fuori dalla traiettoria di gara. Come ricompensa per aver preso una corsia più lenta, rischiando anche di essere sorpassato, potranno ottenere 35 kW in più di potenza e possono sfruttarla per alcuni giri. Tutto per lo spettacolo, per rendere le gare più divertenti e per vedere tanti sorpassi.