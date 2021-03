La prova più attesa nel calendario del Campionato del mondo endurance spostata da giugno al 21-22 agosto a causa della pandemia. Gli organizzatori: "Non possiamo immaginare la gara per il secondo anno consecutivo senza spettatori. E' nostro dovere fare il possibile per raggiungere questo obiettivo, garantendo al contempo visibilità ai concorrenti per tutta la stagione"

Ancora senza pubblico non si puoò. Gli organizzatori della 24 Ore di Le Mans, in calendario per il 12-13 giugno, hanno deciso di spostarla al 21-22 agosto nel tentativo di poter riempire le tribune grazie all' auspicata regressione della pandemia. "Questa decisione, sebbene difficile da prendere, è la più appropriata - si legge in un comunicato firmato dal presidente dell'Automobile Club de l'Ouest, Pierre Fillon -. Non possiamo immaginare di organizzare la gara per il secondo anno consecutivo senza spettatori. E' quindi nostro dovere fare tutto il possibile per raggiungere questo fondamentale obiettivo, garantendo al contempo visibilità ai concorrenti per tutta la stagione".



Corsa mitica non solo per il mondo dell' automobilismo, la 24 Ore che si corre ogni anno sul circuito de la Sarthe, nei pressi di Le Mans, è la prova principale del Campionato del mondo endurance.



La scorsa stagione, l'edizione n.88 si è svolta a settembre invece che a giugno, senza spettatori e con varie modifiche al programma per diminuire il rischio di contagio.