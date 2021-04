Formula E, a Montecarlo sul circuito della F1

E’ ufficiale la decisione di FIA e Formula E di allungare il circuito del prossimo E-Prix dell’8 di maggio. Il nuovo percorso ricalca quasi totalmente quello storico del gran premio di Formula 1. Prossime gare il 24 e 25 aprile a Valencia in diretta su Sky Sport

Formula E “promossa” all’esame del Principato. Dopo le prime tre edizioni dell’ E-Prix di Montecarlo in cui le monoposto elettriche avevano corso su un tracciato più corto rispetto alle “cugine” della Formula 1, da quest’anno si cambia. Se ne era parlato nelle scorse settimane, ora è ufficiale: il prossimo E-Prix del Principato di Monaco, l’ 8 maggio , si correrà praticamente sullo stesso circuito della Formula 1.

Cambieranno alcuni dettagli: diversi saranno i cordoli a Sainte-Devote (che riporta al percorso originale del 1929) e una parte della chicane alla curva 11 sul fronte del porto, poco dopo il tunnel. Per il resto, circa il 95% del tracciato sarà quello che per decenni ha fatto impazzire gli appassionati di motori sulle curve e i rettilinei monegaschi: la differenza è di soli cinque metri lineari. Alla base della decisione di organizzatori e Federazione mondiale di allungare il circuito, l’aumento delle prestazioni e dell’autonomia delle monoposto elettriche “Gen2”.

“Pietra miliare per la Formula E”

La conferma è arrivata direttamente dal boss della FIA, Jean Todt: “È nel DNA della serie competere su circuiti cittadini e Monaco è una delle piste più iconiche del mondo. Questa disciplina ha una propria identità, ecco perché, insieme alla Formula E e all'ACM, abbiamo progettato un layout su misura che si adatta alle sue particolarità”. Il co-fondatore della Formula E e responsabile organizzativo del campionato Alberto Longo ha dichiarato soddisfatto: "Vedere la Formula E correre intorno alla versione più lunga del circuito da corsa più storico del mondo segnerà un'altra grande pietra miliare per la Formula E”. In pista, dopo il grande spettacolo di Roma, si tornerà presto. Dopo un weekend di pausa, appuntamento al 24/25 aprile con la gara doppia di Valencia, in diretta su Sky Sport.