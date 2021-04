È questo il potere della Mercedes : vincere anche se i due piloti non prendono, in due, neanche un punto. A Valencia, Round-6 della stagione di Formula E , è andata così. Nel pomeriggio più difficile per il team tedesco, con De Vries costretto ad una triste gara nelle retrovie e Vandoorne fuori abbastanza presto per aver speronato Buemi , i rivali nella corsa al titolo della Mercedes non danno segni di vita nè approfittano di una giornata potenzialmente favorevole. A partire dalla coppia-Jaguar Bird/Evans e da Frijns , tutti e tre lontani dalla zona punti. E allora brinda Ian James, il Toto Wolff della Mercedes elettrica, perché sull’aereo di ritorno da Valencia si ritrova con De Vries e Vandoorne in testa alla classifica piloti e il suo team davanti in quella a squadre.

Union Jake

Il Round-6, dopo le emozioni e i colpi di scena della gara del sabato, scivola via un tantino più scontato. Vince chi era partito in testa, Jake Dennis, che deve ringraziare soprattutto le condizioni meteo del mattino: era partito nell’ultimo gruppo di merito in qualifica, ma quando la pista si era ormai asciugata dalla pioggia notturna. E quindi il 26enne britannico della BMW/Andretti si è ritrovato in pole al via. Da qui in poi, però, la vittoria se l’è dovuta sudare. Per sua fortuna non si è dovuto guardare alle spalle più del necessario. Né Lotterer, né Lynn, ne Nato hanno mai provato seriamente ad attaccarlo, più che altro badando al sodo, cioè a non perdere quelle posizioni di rilievo che la Dea Bendata della pioggia di Valencia, al mattino, aveva affidato loro. Così Dennis si è portati tutti a spasso per 45 minuti e oltre, gestendo l’energia e i power-boost da veterano consumato. E alla fine si è potuto godere per la prima volta in carriera in Formula E l’inno britannico, suonato apposta per lui dal gradino più alto del podio. Alle sue spalle festa grande anche per Lotterer (Porsche), che non aveva ancora racimolato punti nel 2021, e Alex Lynn (Mahindra). Maluccio, come detto, i presunti “big”: nessuno dei primi sette della classifica è entrato nei primi dieci.