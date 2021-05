Nel weekend in cui a Le Mans si corre il GP di Francia della MotoGP - da vivere in diretta su Sky Sport MotoGP, canale 208- scendono in pista anche Paperone, Paperino, Rockerduck, Archimede, Paperina per la "24 Ore di Paperopoli". Un'avventura da leggere su Topolino, in edicola da oggi, lunga tre episodi… e tantissimi chilometri!

