La stagione di Formula E arriva a metà percorso. Si corre nel fine settimana sul circuito permanente di Puebla, in Messico. De Vries insegue Frijns in classifica. Le gare sabato e domenica alle 22.45 su Sky Sport 1 e Sky Sport Collection

Anche in Formula E è arrivato il momento degli esami di maturità. La stagione, che in questo weekend taglia il traguardo di metà percorso, deve cominciare ad esprimere i primi verdetti. Parafrasando il ciclismo delle grandi corse a tappe, dalle gare in programma sabato e domenica in Messico forse non uscirà il nome del vincitore 2021, ma sicuramente scopriremo chi è fuori dai giochi per la lotta al titolo. Guai a sbagliare, insomma, per non perdere definitivamente il treno mondiale.

Classifica corta

A Puebla si arriva con una classifica cortissima; vincere due gare quest’anno non ha garantito a Nyck De Vries (Mercedes) di guidare il gruppo. In testa infatti c’è l’altro olandese, Robin Frijns (Virgin) con cinque punti di vantaggio sul suo connazionale, 62 a 57. Da Costa (DS-Techeetah) arriva gagliardo alla trasferta americana: la vittoria di Montecarlo lo ha rilanciato anche in classifica e il vertice non è poi così lontano, a soli dieci punti di distanza. E c’è da credere che il campione del 2020 abbia in mente l’operazione-sorpasso. Attenzione anche alla coppia Jaguar Evans-Bird, che nel Principato ha steccato ma ha ancora ambizioni di primato, rispettivamente a otto e tredici punti dalla testa.