Francesca Gasperi, 48 anni di Verona, professione fotografa e videomaker si è innamorata della Dakar dopo averla seguita, per lavoro e per amore, per tre edizioni. Per lavoro per fotografare i piloti tra le splendide dune del deserto e per amore perchè uno di essi è il suo compagno vecchia conoscenza dei rally raid. Da lì la preparazione per una delle gare più massacranti del mondo che è passata anche attraverso il rally di Andalusia. Ma Francesca, che fa parte della commissione femminile della Federazione Motociclistica Italiana, ha alle spalle una lunga storia di collaudatrice e pilota in pista. Ora la nuova sfida con la sabbia al posto dell'asfalto.