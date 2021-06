Colpo di scena sul circuito messicano nel Round 8 di Formula E: Wehrlein taglia per primo il traguardo ma viene squalificato, la vittoria va a Di Grassi, davanti all’altra Audi di Rast. Questa sera Round 9 su Sky Sport Uno dalle 22.45 FORMULA E, TUTTE LE NEWS Condividi:

Era stato un sabato perfetto per Pascal Wehrlein a Puebla. Sul circuito messicano, ricavato all’interno di un ovale simil-Indianapolis, il pilota tedesco che visse due stagioni in Formula 1 con Manor e Sauber si era tolto lo sfizio di centrare la pole position al pomeriggio e vincere il Round 8 del mondiale di Formula E 2021. E invece il sogno è svanito pochi secondi dopo aver tagliato il traguardo, quando gli è arrivata la comunicazione della squalifica per una irregolarità nell’uso della potenza elettrica.

Vince Di Grassi E allora bye bye alla prima vittoria in carriera in Formula E e in stagione di Porsche, e grande festa in casa Audi. Perché il team tedesco, che in gara non aveva mai impensierito lo strapotere di Wehrlein, si è ritrovata con i suoi due alfieri Di Grassi e Rast sui gradini più alti del podio. Ottimo terzo l’italo-svizzero Edo Mortara (Venturi), che ha preceduto Sims e Dennis. Decisamente sottotono le prestazioni di Da Costa, che arrivava dalla vittoria di Montecarlo ma ha chiuso sesto, della coppia-Merceses Vandoorne (7°)-De Vries (9°) e del primo del team Jaguar, Evans, deludente ottavo. Ancora peggio l’altra Jaguar di Sam Bird, fuori causa nelle prime fasi della gara dopo un contatto con Lynn all’uscita della zona d’attacco.