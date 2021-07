SBK Assen: Aegerter e Huertas ancora a segno

Dominique Aegerter ottiene una perentoria vittoria nella gara di casa del team Yamaha Ten Kate. Dopo aver abbattuto il record della pista in qualifica, lo svizzero ha anche ritoccato il primato in gara al penultimo giro in un forcing per staccare Steven Odendaal, che durante la corsa gli era stato vicino insieme a Philipp Oettl. Il tedesco è stato il primo a mollare, mentre il pilota del team Evan Bros ha provato fino alla fine a contendere il successo ad Aegerter, salvo capitolare nelle ultimissime fasi.

L'allungo in classifica

Il quarto successo in sette gare permette allo svizzero di ampliare il margine in classifica su Odendaal a ventidue punti. Dietro a Oettl, ai piedi del podio è giunto Jules Cluzel, che ha beffato sul traguardo Randy Krummenacher e Manuel Gonzalez. Can Oncu ha preceduto il migliore tra i piloti italiani, Federico Caricasulo; Marc Alcoba e Sheridan Morais chiudono la top-10. Ottengono punti anche Luca Bernardi (12°), Michel Fabrizio (13°) e Kevin Manfredi (15°), mentre Raffaele De Rosa è caduto mentre si trovava tra i primi dieci.