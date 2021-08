MotoGP, Superbike, DTM: super weekend su Sky

È in arrivo un altro grande weekend di motori nell’estate di Sky . Dopo il fine settimana in Ungheria con la Formula 1, tra domani e domenica 8 agosto , sui canali Sky Sport e in streaming su NOW una programmazione speciale dedicata a MotoGP , Superbike e DTM

Grande attesa per il ritorno della MotoGP, che dopo la pausa farà tappa al Red Bull Ring austriaco per il Gran Premio di Stiria, il decimo della stagione 2021. Dalla conferenza stampa di giovedì 5 agosto alle 17 fino alla gara di domenica 8 agosto alle 14, tutto live su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno (differita della gara domenica alle 19.20 su TV8). Telecronache di Guido Meda e Mauro Sanchini per la MotoGP e di Rosario Triolo e Mattia Pasini per Moto2 e Moto3.

Da non perdere tre nuovi speciali sul canale 208: domani alle ore 20.30, “Zarco e Martin, attaccanti dentro” - i due piloti del team Ducati Pramac, intervistati da Antonio Boselli, raccontano la loro convivenza nel box e le aspettative per la stagione in corso – e alle ore 20.45, “Speciale Motor Valley Fest”, per rivivere la tre giorni di esposizioni, parate nelle strade cittadine e sfide in pista a Modena, con protagoniste le supercar da sogno made in Motor Valley. Infine, giovedì 5 agosto alle ore 18.30, sempre su Sky Sport MotoGP, “Fabio al massimo”: nella sua prima stagione da protagonista in MotoGP in sella alla Yamaha ufficiale, Fabio Quartararo si racconta al microfono di Sandro Donato Grosso.

Inoltre, stasera dalle ore 20.30, nuovo appuntamento con “Wheels” (decimo episodio): Guido Meda e Mauro Sanchini ci portano in pista a Cervesina (Pv) dove hanno potuto provare, e mettere alla prova, una BMW M2 CS in versione stradale e in versione racing.

Anche la Superbike torna in pista tra venerdì 6 e domenica 8 agosto su Sky Sport Action per il Round della Repubblica Ceca, sesta tappa del SBK World Championship 2021 che vedrà in pista anche World Supersport e World Supersport 300. Telecronaca di Edoardo Vercellesi e Max Temporali.

Nel weekend anche il DTM, in azione sul tracciato di Zolder, in Belgio, per la terza tappa della serie automobilistica per vetture turismo. Appuntamento sabato 7 e domenica 8 agosto alle ore 13.30 su Sky Sport Arena. Telecronaca di Biagio Maglienti.