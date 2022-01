Nel terzo giorno di corse (seconda tappa dopo la 1A e la 1B) è Barreda che si piazza davanti a tutti nelle moto nello stage Ha’il-Al - Qaisumah di 339 km. Sunderland nuovo leader, problemi tecnici invece per Danilo Petrucci: ritiro o jolly per restare in corsa? Tra le auto vince Loeb, al-Attiyah resta al comando

Tappa a Barreda, Sunderland leader, Petrucci ko (ma potenzialmente ancora in corsa grazie al jolly). È questo quanto successo nella terza giornata di moto in Dakar, la tappa numero 2 (dopo la 1A e la 1B) nel percorso di 339 km Ha’il-Al - Al Qaisumah. L'ultima per Danilo Petrucci? Il pilota italiano è infatti finito ko per problemi tecnici con la sua KTM intorno al chilometro 150. Corsa compromessa: se deciderà di ripartire grazie al jolly (novità dell'edizione attuale), e ammesso che si possa riparare il danno, subirebbe comunque una penalità monstre che gli precluderebbe qualsiasi obiettivo.