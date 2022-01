Danilo Petrucci, primo pilota nella storia a vincere una gara in MotoGP ed una tappa della Dakar sta raccogliendo consensi dagli appassionati, dai colleghi e dagli addetti ai lavori. Per il ternano arriva anche il plauso di Edi Orioli l’italiano più vincente di sempre nella storia della Dakar: "Può puntare alla vittoria il prossimo anno"

Danilo Petrucci, primo pilota nella storia a vincere una gara in MotoGP ed una tappa della Dakar sta raccogliendo consensi dagli appassionati, dai colleghi e dagli addetti ai lavori. Per il ternano arriva anche il plauso di Edi Orioli l’italiano più vincente di sempre nella storia della Dakar. Il pilota friulano primo in quattro edizioni con le moto (1988 con la Honda, 1990 e 1994 con la Cagiva e 1996 con la Yamaha) “consacra” Petrucci ed intravede per lui un futuro roseo: “Danilo è stato un grande e bravo nel ripartire dopo il guasto tecnico, grazie all’esperienza di questa edizione può pensare di vincere la Dakar il prossimo anno”