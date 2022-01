Ottimo risultato per il trio composto da Luca Marini, Alessio Salucci e David Fumanelli che, al volante della Ferrari 488 GT del team Kessel/VR46, chiude al terzo posto assoluto (secondo nella categoria Pro-Am) la 12 ore del Golfo ad Abu Dhabi. Complimenti anche da parte di Valentino Rossi, costretto a rinunciare alla gara perchè a contatto con un positivo. Vittoria per la Mercedes del team 2 Seas

La 12 ore del Golfo sarebbe stata il primo gioco a quattro ruote della nuova vita di Valentino Rossi. Tagliato fuori per essere stato a contatto con un positivo al Covid-19, Valentino è stato costretto a seguire a distanza la corsa , che in compenso è valsa il primo podio del 2022 per suo fratello Luca Marini. La Ferrari 488 GT del team Kessel/VR46 guidata dall’equipaggio Fumanelli-Marini-Salucci ha conquistato il secondo posto della categoria Pro-Am e il terzo posto assoluto. Valentino Rossi era stato sostituito al volante dal pilota professionista svizzero David Fumanelli, che ha fatto il ritmo nell’ultimo turno che lo ha portato a tagliare il traguardo.