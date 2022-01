Ogier e Loeb, come sempre, con quella rivalità epica e moderna. Epica, va da sé, per la storia di un duello tra eroi di uno sport, il rally, che nel suo albo d’oro negli ultimi 18 anni ha conosciuto per 17 volte soltanto un nome, Sébastien, e due cognomi, Loeb e Ogier.

Moderna, perché a differenza di quelle che bruciavano e sfiorivano nel giro di poco, tipo Lauda-Hunt durata lo spazio di una stagione, la rivalità Loeb-Ogier è duratura, figlia di due campioni straordinari ed eternamente determinati a lavorare sodo per mantenersi sempre al vertice del loro sport, come Federer e Nadal, come Messi e Cristiano Ronaldo, come i due Seb, anche se Ogier ha 38 anni e Loeb 47.

Ed eccoli, dall’alto dei loro 15 rally di Montecarlo vinti in due, 8 Ogier e 7 Loeb, a ritrovarsi alla fine della prima giornata di WRC 2022 primo e secondo, con la Toyota Yaris e la Ford Puma davanti a tutti, anche se questo mondiale, quello della rivoluzione ibrida, non lo vinceranno: hanno scelto un programma part-time, vogliono dedicarsi ad altre corse, parallelamente a quelle del WRC.

Ma quando ci sono, sono sempre i migliori. E Sky vi racconterà il loro duello nel Principato e tutti quelli che verranno in questa stagione su Action, canale 206, dove le auto da rally, spinte dalla tecnologia, corrono verso il futuro. Dove le auto da rally, spinte dai due più grandi campioni della storia, corrono grazie al passato.