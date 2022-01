Nel sabato di gara il francese della Toyota torna in testa al rally, e ora ha la vittoria in pugno. Incidenti per Solberg, Katsuta, Neuville, Tanak ed Evans che era in corsa per il successo. Nelle speciali della domenica si deciderà tutto: diretta Sky Sport Action dalle 10

Cinque speciali che hanno stravolto il rally quelle del sabato di Montecarlo: una serie di incidenti ha infatti cambiato la classifica, partendo da Oliver Solberg che è finito lungo, in bilico su un precipizio. Ma il momento più difficile per tutti i piloti è stato sul Sisteron, unico tratto innevato della corsa, che ha messo ko Ott Tanak, che aveva azzardato una scelta coraggiosa senza gomme da neve dopo una foratura in mattinata, Takamoto Katsuta e soprattutto Elfyn Evans.

Dopo aver scollinato, nella parte “più facile” della tappa, la discesa veloce verso il traguardo, il vicecampione del mondo ha stretto troppo una curva, finendo dall’altra parte della strada, sullo sterrato, bloccato tra due nastri d’asfalto uniti da un tornante. Dopo il passaggio di tutte le Rally 1 la bandiera rossa ha permesso la rimozione dell’auto di Evans, che è tornato in corsa ma con una penalità di dieci minuti che lo esclude dalle possibilità di fare un buon risultato. Per Neuville l’esplosione di un ammortizzatore con danneggiamento del duomo anteriore destro ha provocato una gran perdita di tempo, così come dei problemi tecnici hanno fermato Greensmith. Alla fine della giornata nessun ritiro, ma in pochi sono riusciti a venirne fuori senza problemi.