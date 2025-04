Terzo round della stagione. Bulega e Razgatlioglu arrivano ad Assen con tre vittorie a testa. L’italiano della Ducati è in testa alla classifica del mondiale piloti. Grande attesa per le tre gare, live su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW: gara 1 sabato alle 14, domenica Superpole race alle 11 e gara 2 alle 14 GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Il mondiale 2025 del World Superbike è iniziato in modo spettacolare con la tripletta di Bulega e il dominio Ducati nel round di apertura a Phillip Island ed è proseguito con la grande risposta di Razgatlioglu nella “sua” Portimao con una sudatissima tripletta. Nel primo round europeo abbiamo assistito a una battaglia dalla prima staccata di curva 1 dopo il semaforo fino all’ingresso della curva finale nel last lap con tre corse fantastiche chiuse con distacchi inferiori al decimo in gara 1 e Superpole race, saliti, si fa per dire, a meno di due decimi in gara 2.

Razgatlioglu competitivo sulla Bmw anche senza il telaio 2024 In Algarve è emerso chiaramente come la BMW rimanga estremamente competitiva con Razgatlioglu anche senza beneficiare del telaio 2024 frutto delle super-concessioni. Phillip Island statisticamente non ha mai detto bene al campione del mondo in carica che nel secondo round è prontamente tornato sui suoi standard e ha migliorato ancora il suo scoring con la casa di Monaco di Baviera arrivando a 21 vittorie su 36 partenze (salendo sul podio ben 31 volte con percentuali da record assoluto nella storia del WSBK)

Ducati forte, Honda torna a farsi vedere A Portimao non si è assistito ad un dominio schiacciante Ducati come in Australia. La Panigale V4R, che lascerà spazio alla nuova moto nel 2026, si è comunque confermata complessivamente il mezzo piu’ competitivo considerando anche le performance dei team indipendenti. Su tutti Danilo Petrucci ottimo quarto in gara 1 e sesto in gara 2. Che non sia stata una Ducati Cup lo dimostrano, oltre alla super prestazione del campione del mondo Razgatlioglu, anche l’ottimo terzo gradino del podio di Locatelli con la Yamaha (quarto in gara 2), Vd Marc che ha portato la seconda BMW stabilmente in top 6 e la Honda che è finalmente ritornata a farsi vedere nelle posizioni che contano (quinta e ottava nelle due gare lunghe). In top 10 anche la Bimota con Bassani, nono in race 1 e poi ottimo settimo la domenica in race 2. Insomma, Portimao e i suoi protagonisti ci hanno regalato un week end di grande spettacolo

Capitolo Assen Ora si va ad Assen sul 3 a 3 tra Bulega e Razgatlioglu, il primo ci arriva sulla scia di 14 podi consecutivi da Aragon 2024, il secondo con grande slancio forte della tripletta portoghese con la quale è salito al terzo posto di tutti i tempi in termini di vittorie (60) superando la leggenda Fogarty e avvicinandosi a Bautista (63). Inavvicinabile resta per tutti Jonathan Rea (119) che, purtroppo, salterà anche il Round d’Olanda essendo ancora alle prese con il recupero dall’infortunio patito in Australia. Ad Assen JR e’ anche il recordman assoluto, nessuno mai su nessuna altra pista ha vinto tanto quanto lui qui, 17 volte. Un gran peccato non averlo della partita. Moto in pista da venerdi con le libere 1, live su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.