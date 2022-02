Nel cittadino di St. Petersburg sono andate in scena le prime qualifiche della NTT IndyCar Series 2022. Prima Pole Position in carriera per il pilota Penske Scott McLaughlin, capace di beffare nel finale il compagno di squadra Will Power. Terza posizione per il vincitore dello scorso anno Colton Herta. Alex Palou, campione in carica, non va oltre il decimo posto TUTTE LE NEWS DAL MONDO DEI MOTORI Condividi

Al termine delle tre sessioni di qualifica del Gran Premio di St. Petersburg è Scott McLaughlin a festeggiare. Il neozelandese ha ottenuto il tempo più veloce a bordo della Dallara-Chevy del Team Penske, firmando per di più il nuovo record del tracciato. Per McLaughlin si tratta della prima Pole Position in IndyCar, artigliata nel circuito in cui debuttò nel finale di stagione 2020. Più che il giro veloce dell’ultima sessione ha impressionato il tempo registrato nella Q2 (Fast12): McLaughlin ha infatti passato il taglio utilizzando la gomma dura mentre i rivali hanno optato per la mescola più morbida, ad eccezione di Newgarden. Quest’ultimo però non è riuscito ad entrare nella Top6 dovendosi accontentare del nono posto in griglia. Prima fila monopolizzata dal Team Penske grazie al secondo posto di Will Power, che punta a conquistare la terza vittoria a St. Pete, pista in cui ha già trionfato nel 2010 e nel 2014.

La seconda fila è inaugurata da Colton Herta, entrato in victory lane lo scorso anno. Il californiano di Andretti Autosport ha preceduto l’olandese Rinus VeeKay, pilota del team diretto da Ed Carpenter. Ad aprire la terza fila sarà Romain Grosjean, sofferente alla mano destra a causa del tamponamento su Sato in FP2. Ciò nonostante, il transalpino si è classificato al quinto posto nella prima qualifica corsa con la Dallara-Honda numero 28 di Andretti Autosport. Subito dietro all’ex pilota di F1 troviamo Simon Pagenaud, sesto in griglia e decisamente più competitivo di Hélio Castroneves, solamente diciassettesimo.

Scott Dixon, mai vincitore del GP di St. Petersburg, scatterà dal settimo posto, seguito dal compagno di squadra Marcus Ericsson, Josef Newgarden e dal campione 2021 Alex Palou, capace di recuperare molto bene dal brutto incidente verificatosi nelle FP2.

Al di fuori della Top10 troviamo Graham Rahal e soprattutto Kyle Kirkwood, campione Indy Lights 2021 e miglior esordiente. Il pilota A.J. Foyt Racing ha messo in mostra un ottimo adattamento alla Dallara-Chevy sin dalla fase a gruppi (Q1) e, da debuttante, ha dato fastidio ai piloti più esperti durante la Fast12 (Q2).