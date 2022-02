Arriva il nuovo set LEGO Vespa 125

Presentato il nuovo set LEGO Vespa 125, nato della collaborazione fra le due aziende. Un modello 1:1 della Vespa 125 sarà in mostra nel POP UP in via Montenapoleone a Milano, dal 25 febbraio al 3 marzo Condividi

Quando due eccellenze si incontrano, non possono che nascere idee sorprendenti. È questo ciò che è avvenuto grazie alla volontà di collaborare di due delle aziende più importanti degli ultimi sessant’anni. Da un lato il Gruppo LEGO, che da 90 anni ispira piccoli e grandi progettisti di tutto il mondo attraverso il gioco; dall’altro Vespa, simbolo di creatività e icona del design italiano nel mondo dal 1946. Dall’incontro dei due brand ecco il nuovo set LEGO Vespa 125, frutto della collaborazione tra i progettisti dei rispettivi team.

LEGO e Vespa: una collaborazione all’insegna della creatività Il progetto LEGO Vespa 125 nasce dalla volontà di celebrare l’avanguardia ingegneristica e stilistica di Vespa insieme all'originalità e all’innovazione di Lego. Due aziende accomunate dalla voglia di trovare nuove strade, di aggregare e divertire grandi e piccoli fin dalla loro fondazione; aziende con valori solidi condivisi nonostante prodotti diversi dal punto di vista commerciale. Due ruote per girare il mondo, per vivere avventure quotidiane, per solcare le strade con stile ed eleganza; mattoncini colorati per sognare nuovi mondi, progettare le invenzioni del domani, costruire storie e desideri.

Aggiungi un'intestazione

Il nuovo set LEGO Vespa 125: una storia lunga 75 anni LEGO già era amato dai bambini nel mondo e rallegrava le serate in famiglia, mentre Piaggio lanciava sul mercato la Vespa: quelle due ruote in pochissimo tempo fecero innamorare giovani e meno giovani, con linee curve e morbide, preparandosi a produrre oltre 19 milioni di esemplari in tutto il mondo. Un modello diventato simbolo della storia tutta italiana dei pomeriggi al mare, dei pic-nic in campagna, delle uscite con gli amici al tramonto, delle fughe romantiche dalla città. Il set progettato per la collaborazione è, esattamente come l’originale, ricco di dettagli raffinati: dal mazzo di fiori nel cestino sul retro, alla ruota di scorta, al cofano del motore rimovibile, fino al manubrio con ruota sterzante e al cavalletto. Nulla viene lasciato al caso o dimenticato, in quello che è un set in grado di unire la giocosità dei mattoncini più amati al mondo con la raffinatezza e lo stile inconfondibile delle iconiche due ruote. Un concept esclusivo che non dimentica la palette colori: le tonalità azzurro pastello richiamano il mondo Vespa degli anni ‘60 e per la prima volta nel mondo LEGO appaiono pneumatici composti da due colori, nero per la gomma e bianco per la parte interna. “Lavorare con il team di Piaggio per creare questo capolavoro del mondo delle due ruote è stata un'esperienza incredibile - ha commentato Florian Muller, Senior Designer del Gruppo LEGO -. Nella fase di ideazione, questo modellino mi ha portato indietro nel tempo, ispirando la mia immaginazione e creatività”. “Collaborare con LEGO è stata una esperienza straordinaria – ha dichiarato Marco Lambri, Head of Piaggio Group Design Center -, perché ha avvicinato due sogni (LEGO e Vespa) accomunati dalle possibilità di espressione infinite che sanno offrire ai loro appassionati. Due brand straordinari capaci di attraversare epoche diverse, sempre sapendosi reinventare perché nel loro DNA c’è la capacità di unire e costruire”.

Il nuovo set LEGO Vespa 125 svelato al Museo Piaggio Il risultato di una collaborazione d’eccezione ha bisogno di una presentazione speciale. E LEGO e Piaggio si sono affidati a due volti Sky, i giornalisti Guido Meda e Vera Spadini che giovedì 24 febbraio hanno presentato l’evento al Museo Piaggio di Pontedera. In diretta sui social, i conduttori ci hanno accompagnati in un viaggio a ritroso in questi 75 anni, tra musica anni ‘80, maglie grunge rosse e nere e pic-nic in abiti eleganti. Una passeggiata negli ultimi settant’anni che evidenzia quanto Piaggio e LEGO siano stati sempre presenti, con nuovi modelli e set che hanno fatto la storia non solo delle aziende, ma di ognuno di noi. Dalla famosa Vespa ET4 che grazie ad un restyling ad opera d’arte fa risaltare la versatilità di Vespa senza perderne l’anima, alla Vespa PX che partecipa per ben due volte alla Parigi-Dakar. Il racconto si è concluso con lo svelamento di un’edizione molto speciale della protagonista del nuovo set LEGO, un modello in scala 1:1 della Vespa 125 fatto completamente in mattoncini (110.000 pezzi di 11 colori diversi, 93.3 kg di peso e realizzato in 320 ore di lavoro da un team di 4 esperti costruttori). “Il 2022, rappresenta per noi del Gruppo LEGO un anno molto importante - ha commentato Marco Capone, General Manager Lego Italia -: sono 90 anni che lavoriamo intensamente per ispirare la creatività e l’immaginazione dei costruttori di domani in tutto il mondo. Oggi, presentiamo e celebriamo un’icona di stile e di design, nata più di 70 anni fa da quella che potremmo definire l’espressione più alta di creatività…la stessa che ci sta tanto a cuore”