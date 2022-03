Razgatlioglu il più veloce a Barcellona

A Barcellona va in archivio il penultimo test della pre-season di Superbike, una due giorni importante perché rappresenta il primo vero confronto tra i contendenti al titolo e tra tutte le case costruttrici. Le temperature non elevate e la pioggia scesa a metà del secondo giorno non hanno fornito le migliori condizioni possibili, ma i protagonisti hanno potuto mettere in cascina tanti giri importanti in vista del prossimo test (e poi della gara) di Aragon.

La classifica premia Toprak Razgatlioglu, autore del giro più veloce nella mattinata del secondo giorno: il turco ha fermato il cronometro in 1’40”571 dopo aver chiuso la prima giornata in quinta posizione. Yamaha continua a lavorare sull’elettronica e sembra trarne i frutti specialmente con Toprak e Garrett Gerloff (3° e 5°), nuovamente positivo dopo la bella impressione fatta a Misano. Andrea Locatelli soffre le due cadute senza conseguenze del day 1, mentre Kohta Nozane resta ancora distante.

Ducati può sorridere con convinzione, specialmente dal lato box di Alvato Bautista. Lo spagnolo ha mostrato un ritmo gara insostenibile per gli altri, provando nuovamente il nuovo forcellone e la nuova gomma posteriore portata da Pirelli. Il suo 1’40”824 che gli è valso la testa del primo giorno è stato siglato con pneumatico da gara e l’impressione resta la stessa di Misano: lo spagnolo sembra pronto a lanciare l’assalto al titolo. Non male anche Michael Ruben Rinaldi, seppur non ancora al cento per cento del potenziale. Philipp Oettl sale in nona posizione nel secondo giorno, mentre Luca Bernardi finisce a terra due volte nel day 1.

C’era grande attesa per le due Kawasaki ufficiali di Jonathan Rea e Alex Lowes. L’ex-iridato ha chiuso il primo giorno al secondo posto a un paio di decimi abbondanti da Bautista, mentre nel day 2 si è piazzato quarto. Dal canto suo, Lowes si è spinto in sesta posizione nella prima giornata. Dopo i test di Portimao dal box Provec traspariva una certa fiducia, da confermare ad Aragon dove lo scorso anno Rea conquistò due vittorie. Si fa vedere in settima e decima posizione Lucas Mahias, mentre tornano in pista Oliver Konig (Orelac VerdNatura Racing) e Loris Cresson (Team Pedercini Racing).

Il potenziale di BMW è ancora tutto da dimostrare: discretamente rapida con Scott Redding nel day 2, ha faticato molto a replicare prestazioni di livello con Loris Baz ed Eugene Laverty del team Bonovo, che invece a Misano avevano mostrato buone cose. Ancora assente Michael Van Der Mark, sostituito da Ilya Mikhalchik. Anche Honda rappresenta un’incognita: il terzo crono del secondo giorno stampato da Iker Lecuona dice tanto della fame del giovane spagnolo, mentre Xavi Vierge ha subito un violento highside alla curva 12 rimediando un infortunio alle costole.