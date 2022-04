Maserati-Venturi, matrimonio elettrico nel 2023

Il debutto avverrà con la nuova vettura Gen3 , la monoposto caratterizzata da una serie di grandi innovazioni produttive e tecnologiche che sarà adottata dalla prossima stagione. Maserati di fatto sostituirà Mercedes al fianco di Venturi Racing: una unione che fa ben sperare i tifosi italiani, considerata l’esperienza di altissimo livello che la scuderia monegasca sta accumulando in questi anni. In testa al campionato piloti 2022 con Edo Mortara e nella classifica costruttori , Venturi guarda al weekend di Roma con grande fiducia. In attesa del salto nel futuro che farà con Maserati.

I protagonisti

"Tornare nel motorsport con la Formula E”, ha detto Davide Grasso, Ceo Maserati, “era una scelta naturale. Siamo, infatti, spinti dalla nostra passione e dall'innovazione. Con il Team Venturi Racing abbiamo in comune la stessa determinazione, voglia di competere e di vincere sui circuiti di tutto il mondo". "La partnership con Maserati per Gen3”, ha aggiunto Scott Swid, chairman di Venturi Racing ” è un'occasione straordinaria per il team, per Maserati e per la Formula E. Stiamo ponendo solide basi per il nostro futuro a lungo termine in Formula E”. Secondo Jean-Marc Finot, vicepresidente di Stellantis Motorsport, “é una grande risorsa per Maserati poter contare sul know-how Venturi. Pensiamo che la combinazione delle competenze progettuali di Maserati e delle capacità e dell'esperienza di Venturi nel campo delle corse produrrà grandi risultati”.