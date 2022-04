La FIA, la federazione internazionale automobilistica, ha annunciato un'indagine riguardo "l'inaccettabile condotta" del pilota russo (che corre sotto bandiera italiana) sul podio di Portimao durante il campionato europeo di kart. Anche l'ACI annuncia una giunta straordinaria per prendere provvedimenti urgenti riguardo al suo "comportamento deplorevole"

"Un comportamento deplorevole". FIA e ACI, la federazione internazionale automobilistica e l'Automobile club d'Italia, usano la stesse parole, nei rispettivi comunicati ufficiali, per annunciare l'apertura di un'indagine e la convocazione di una giunta straordinaria riguardo il comportamento del pilota russo Artyom Severyukhin. Il quindicenne, che corre sotto bandiera italiana in seguito alle sanzioni relative al proprio Paese dopo l'invasione in Ucraina, si è infatti esibito sul podio di Portimao, alla fine della gara della Karting European Championship, con quello che, a tutti gli effetti, è stato un saluto nazista. Il video è stato pubblicato sui social da Nexta tv.