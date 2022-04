7/10 ©Getty

7. Il Gran Premio del 2021 non è solo ricordato per il primo successo in carriera di Palou ma anche per l’incidente scatenato da Newgarden nel primo giro. Il pilota Penske perse il posteriore in curva 4 e, girandosi, coinvolse Hunter-Reay, Herta, VeeKay, Chilton e Rosenqvist.