Dopo Austin, nuova caduta in gara per Marc Marquez, scivolato nel corso del terzo giro del GP di Spagna a Jerez mentre aveva appena passato il fratello Alex ed era terzo alle spalle di Quartararo e Bagnaia. E' arrivato alla curva 8 troppo veloce e non è riuscito a chiudere la curva. E' tornato in pista, ma con la carena dell sua Ducati GP-25 completamente danneggiata

