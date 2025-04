A Jerez è il giorno delle gare: si parte con la Moto3 alle 11, poi la Moto2 alle 12.15 e la MotoGP alle 14. Fabio Quartararo, dopo la caduta nella Sprint, scatterà ancora in pole position, seguito dal vincitore del sabato Marc Marquez (che ha ottenuto la quinta vittoria consecutiva nelle baby race) e Pecco Bagnaia, reduce dal 3° posto di ieri. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SPRINT JEREZ: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA - PAGELLE