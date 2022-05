GTWC a Magny Cours, Valentino Rossi cerca conferme

Siamo in Francia, Magny Cours, per il secondo round sprint della stagione. Son passati 15 giorni dall’ultimo appuntamento inglese di Brands Hatch, dove avevamo trovato una pista ostica per i sorpassi ma che ha comunque reso entusiasmante il primo week end sprint della stagione. Si riparte dalla bellissima prestazione in ascesa del Dottore che ha chiuso con un’ottima ottava posizione che lascia aperti grandi propositi per il seguito del campionato. La compagine del WRT numero 46 sembrerebbe cominciare a trovare più fiducia e più affiatamento nella coppia Italo-Belga costituita, nelle sprint, da Frédéric Vervisch e Valentino Rossi. Il circuito francese è praticamente agli antipodi rispetto al layout inglese affrontato due settimane fa, dove le occasioni di sorpasso saranno maggiori vista la conformazione del tracciato. Cambia il tracciato ma non i favoriti, ovvero il WRT numero 32 campione in carica composto da Charles Weerts e Dries Vanthoor e l’AKKODIS ASP Team numero 89 di Raffaele Marciello e Timur Boguslavskiy, peraltro assoluti mattatori dell’ultimo appuntamento in Regno Unito. Sarà interessante anche capire il livello di Luca Ghiotto e Mattia Drudi, che sembrerebbero essere in grado di inserirsi nella partita dei migliori con la loro Audi R8 del team Tresor by Car Collection. Un occhio di riguardo anche alla Ferrari dell’AF Corse che ha espresso un potenziale pazzesco nella prima delle due manche di Brands Hatch conquistando Pole Position, Giro veloce e vittoria. Il cavallino nonostante faccia parte della categoria Silver, ha fatto capire che se messi nella condizione, i due piloti Ulisse De Pauw e Pierre Alexandre Jean possono diventare protagonisti della classifica assoluta e non soltanto della loro categoria.