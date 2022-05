La Federazione ha preso la decisione sul giovane pilota russo che aveva mostrato il saluto nazista al termine di una gara dello scorso aprile a Portimao. Squalificato dalla competizione per "incitamento del pubblico alla violenza o all'odio", si legge tra i punti della sentenza

La FIA ha deciso di sanzionare con una squalifica il pilota di kart Artem Severiukhin. La Federazione ha condannato il giovane driver russo che aveva mostrato il saluto nazista in un evento dello scorso aprile in Portogallo, a Portimao. Severiukhin - scusatosi dopo il gesto - è stato squalificato dall'evento, perdendo la vittoria nella "categoria OK", al primo round del Campionato Europeo Karting. La Ward Racing, team del pilota, lo aveva inoltre allontanato nei giorni immediatamente successivi all’episodio.