GP Spagna, Feature Race: vittoria di Drugovich

Assente lo svizzero Boschung, che ha dato forfait in tutto il weekend per problemi fisici, la F2 si ripresenta in griglia di partenza per la Feature Race, caratterizzata dal pit stop obbligatorio nel quale i piloti sono tenuti a smarcare entrambe le mescole a loro disposizione. Dalla piazzola più avanzata parte Doohan (Virtuosi), autore della pole di venerdì. Al suo fianco Vips (Hitech). Il leader del campionato Drugovich (MP) scatta solo dalla quinta fila, ben alle spalle dei suoi avversari più diretti Daruvala (Prema) e Pourchaire (ART).

La partenza: bene Doohan

Al via il gruppo si presenta in curva uno aprendosi a ventaglio, davanti a tutti sfila Doohan, davanti a Vesti e Vips. Alla fine del primo giro, in coda al gruppo Caldwell e Hauger si toccano creando confusione e rallentamenti. Nel corso del quarto giro Daruvala e Iwasa entrano in contatto. La macchina tradisce il pilota Prema con un improvviso calo di potenza, per lui gara finita, mentre il giapponese dietro lo tampona e deve rientrare a cambiare il musetto: Safety Car. Pit stop anche per Hauger che deve cambiare l’ala anteriore. Green flag al settimo giro.

8° giro: Vips apre i rientri obbligatori

Nel corso dell’ottavo giro Vips inaugura la serie dei rientri obbligatori. Per Vips problemi all’anteriore sinistra (un deficit strutturale costante nel corso del campionato 2022, per tutti i piloti). Al 10° giro pitta Pourchaire. Una tornata dopo anche Vesti . Doohan è leader e spinge tantissimo con le sue soft, poi rientra al dodicesimogiro, mentre Drugovich prende la testa e rimane fuori, unico a girare sotto il passo dell’1’35”. Il muretto lascia al brasiliano la libertà di decidere quando rientrare.

17° giro, Drugovich rientra

Alla fine del 17° giro Drugovich decide di rientrare al pit per montare le dure, ma il pit non è perfetto e perde qualcosina del vantaggio conquistato nell’avvitamento della solita anteriore sx. Rientra comunque dietro Vesti e davanti a Sargeant, a soli 5 secondi da Doohan. Nel corso del 19° giro le posizioni effettive in corsa sono: Doohan, Drugovich, che in un sol colpo scavalca Vesti e Hauger, quindi Sargeant, Pourchaire e Lawson. In due giri Drugovich rimangia metà svantaggio a Doohan. Nel corso del 21° giro la Direzione Corsa annuncia investigazioni su presunte irregolarità al pit di Drugovich, Vesti e Pourchaire.

27° giro: Drugovich si mette al comando

Nel 27° giro Drugovich scavalca anche Doohan con una facilità impressionante, il suo ritmo è irresistibile. Dal muretto gli comunicano della possibile penalità in arrivo a fine gara (taglio della linea bianca al rientro al pit?) e gli suggeriscono di spingere il più possibile. Il vantaggio su Doohan è di oltre 3 secondi a sette giri dal termine. Da dietro risale l’altra MP di Novalak, compagno di squadra di Drugovich, che dalla undicesima posizione si ritrova quinto a tre giri dalla fine. Dietro ritorna forte anche Fittipaldi. Dal muretto suggeriscono a Doohan di contenere il ritardo da Drugovich sotto i 5” e sperare nella penalità a bocce ferme. A meno due giri il brasiliano ha 5”2 da spendere.

Il finale

Sotto la bandiera a scacchi passa primo Drugovich, mentre Armstrong spinge Pourchaire fuori dalla zona punti. Doohan è secondo a 5”6. Terzo Vesti sub judice, poi Sargeant (in odore di podio in caso di penalizzazione di Vesti) e Novalak. Drugovich con questo weekend, se gli sarà confermata la vittoria, realizza una doppietta (gara 1+ gara 2) che lo proietta a quota 86 punti, potenzialmente a +30 sul primo inseguitore Pourchaire. Terzo successo stagionale per Drugovich e terzo successo al Montmelò.